باكو، 14 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج) أقيم اليوم حفل افتتاح المدرسة رقم 28 في حي ساوالان السكني في بلدة مشطاغا لحي صابونجو بباكو. أفادت وكالة أذرتاج أن رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف شارك في حفل الافتتاح. قص رئيس الدولة الشريط الرمزي إيذانا بالافتتاح وتفقد الظروف المهيأة فيها. في الختام التقطت صور تذكارية.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يحضر حفل افتتاح المدرسة رقم 28 في بلدة ساوالان

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