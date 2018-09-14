لقاء مع وزير الدفاع الإسرائيلي في جهاز حرس الحدود في أذربيجان

باكو، 14 سبتمبر (أذرتاج).

التقى رئيس جهاز حرس الحدود الأذربيجاني الجنرال إلتشين قولييف اليوم مع وزير الدفاع الإسرائيلي افيقدور ليبيرمان والوفد المرافق له.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لجهاز حرس الحدود انه أقيمت في مقر الجهاز مراسم استقبال رسمية للوزير الإسرائيلي.

كتب الوزير كلماته القلبية في "كتاب ضيوف الشرف"، ذلك بناء للتشريفات الرسمية.

أعرب الطرفان في اللقاء الموسع عن ارتياحهما للصداقة والعلاقات الاستراتيجية بين الدولتين مع الإشارة الى التنفيذ الناجح للتعاون في المجالات الأمنية والعسكرية الفنية.

تحدث رئيس الجهاز الجنرال قولييف في اللقاء عن الظروف في حدود الدولة الأذربيجانية واستمرار احتلال 20 في المائة من أراضي أذربيجان من قبل أرمينيا وبقاء جزء من حدود الدولة تحت الاحتلال واستخدام هذه الأراضي المحتلة للأغراض غير القانونية وكونها خطرا وتهديدا لامن الحدود. كما تطرق في حديثه الى الاعمال المقامة في تعزيز امن الحدود في جمهورية أذربيجان.

كما أجري في اللقاء تبادل الآراء حول آخر تطورات الأوضاع في المنطقة وتحديات وتهديدات يواجهها امن الحدود وآفاق التعاون المشترك واهم اتجاهاته مع الإشارة الى ضرورة مواصلة النشاط المتبادل في مجال تطوير العلاقات الثنائية.