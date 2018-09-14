أردوغان يجتمع مع بوتين في سوتشي

باكو، 14 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

سيجتمع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في مدينة سوتشي الروسية في 17 سبتمبر.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وكالة الأناضول للأنباء أن هذه الكلمات قالها وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو في مؤتمر صحفي بباكستان.

كما قال الوزير التركي: "في الأيام الأخيرة نتفاوض مع الدول المختلفة. نحن مستعدون لمحاربة الإرهاب، بالتالي نريد تحل الأزمة السورية سياسياً ونرحب بالتعاون في هذه القضايا. لكننا نعارض قصف النساء والأطفال والمدنيين تحت ذريعة مكافحة الإرهاب. قريبا، سيبحث الرئيس أردوغان الوضع الحالي في سوريا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين".

أكد المتحدث باسم الرئيس الروسي دميترى بيسكوف سير استعدادات للقاء الرئيسين فى سوتشي في 17 سبتمبر.

يشار الى أنه تم إنشاء منطقة آمنة شمالية لخروج المتمردين وأفراد عائلاتهم في محافظة إدلب السورية عام 2017.

وفقا للمبعوث الخاص للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة إلى سوريا ستافان دي ميستورا، هناك حوالي عشرة آلاف مقاتل من متمردي حركة "جبهة النصرة" في هذه المنطقة.