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    بيع برميل النفط "أذري لايت" بقيمة 79.66 دولارا

    ١٥‎.٠٩.٢٠١٨ [١٢:٠٧]

    باكو، 15 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    انخفض سعر النفط الأذربيجاني في الأسواق العالمية.

    أفادت وكالة (أذرتاج) أن سعر برميل البترول من نوع "أذري لايت" استقر عند 79.66 دولارا بعد انخفاضه 0.03 دولارا.

    AZERTAG.AZ :بيع برميل النفط "أذري لايت" بقيمة 79.66 دولارا
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