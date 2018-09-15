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    زلزال بقوة 5.6 درجات يضرب اليابان

    ١٥‎.٠٩.٢٠١٨ [١٣:١٠]

    طوكيو، 15 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    ضرب زلزال بقوة 5.6 درجات على مقياس ريختر جزر ريوكيو في جنوب غرب اليابان.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مركز الزلازل الأوروبي – المتوسطي أن مركز الزلزال كان على 163 كيلومتر من شرق مدينة ناقوفي جزيرة أوكيناوا اليابانية وعلى عمق كيلومترين.

    ولم تتوفر حتى الآن معلومات عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية بسبب الزلزال.

    AZERTAG.AZ :زلزال بقوة 5.6 درجات يضرب اليابان
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