باكو، 15 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج) جرت اليوم مراسم استقبال رسمية لرئيس جمهورية تركيا رجب طيب أردوغان الذي يقوم بزيارة رسمية إلى جمهورية أذربيجان. وقد اصطف حرس الشرف في الساحة المزينة بأعلام أذربيجان وتركيا تكريما لمقدم الضيف الرفيع المستوى. واستقبل الرئيس إلهام علييف رئيس جمهورية تركيا رجب طيب أردوغان. وقدم رئيس حرس الشرف تحية عسكرية للرئيس الأذربيجاني إلهام علييف. ثم قدم رئيس حرس الشرف تحية عسكرية للرئيس التركي. ثم تم عزف النشيدين الوطنيين الأذربيجاني والتركي. استعرض الرئيس إلهام علييف ورئيس جمهورية تركيا رجب طيب أردوغان أمام حرس الشرف. ورحب رئيس تركيا رجب طيب أردوغان بالجنود الأذربيجانيين. وصافح رئيس تركيا رجب طيب أردوغان كبار المسئولين الأذربيجانيين، وكذلك صافح الرئيس إلهام علييف بدوره أعضاء الوفد المرافق لرئيس تركيا. واستعرض حرس الشرف أمام الرئيس الأذربيجاني ورئيس جمهورية تركيا رجب طيب أردوغان تحت أصداء النشيد العسكري. وفي ختام المراسم التقطت صورة رسمية للرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس جمهورية تركيا رجب طيب أردوغان.

AZERTAG.AZ : مراسم استقبال رسمية لرئيس تركيا في أذربيجان

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