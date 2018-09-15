وزارة الدفاع: الجيش الأرميني استهدف المدنيين في أذربيجان باستخدام المدفعية والأسلحة الكبيرة العيار

باكو، 15 سبتمبر (أذرتاج).

أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية في بيان تلقت وكالة أذرتاج نسخة منه أن وحدات القوات المسلحة لأرمينيا استهدفت بعض المناطق السكنية الواقعة في اتجاهات محافظات تاووز وتارتار وأغدام الأذربيجانية باستخدام الأسلحة الآلية الكبيرة العيار المختلفة والمدفعية ابتداء من مساء 14 سبتمبر حتى الصباح.

استهدف العدو السكان المدنيين ومواقع القوات المسلحة الأذربيجانية الواقعة في اتجاهات قرى مونجوقلو وكوخانابي واسريك جيرداخان وقارالار لمحافظة تاووز، بدون إصابة العسكريين والسكان المدنيين. لكن بعض البيوت وممتلكات السكان والمباني تضررت نتيجة هذا الاستفزاز المسلح.

قالت وزارة الدفاع الأذربيجانية ان وحدات الجيش الأذربيجاني أسكتت مصادر نيران العدو بالردع الفوري معلنة ان القيادة العسكرية السياسية لأرمينيا تتحمل كل المسئولية عن خسائر ودمار حدثت في صفوف جيشها.