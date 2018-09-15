بحث مشاريع التعاون بين أذربيجان وإسرائيل في مجال الإنتاج الحربي

باكو، 15 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

التقى نائب وزير الإنتاج الحربي الأذربيجاني يحيا موسايف مع وزير الدفاع الإسرائيلي أفيقدور ليبيرمان.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الإنتاج الحربي أنه نوقشت مشاريع التعاون الحالية والمستقبلية في مجال الإنتاج الحربي بين البلدين.

وأعرب نائب وزير الإنتاج الحربي الأذربيجاني عن ارتياحه لمشاركة إسرائيل في الجناح الوطني في معرض الدفاع الدولي الثالث "أيدكس 2015" الذي سيعقد في باكو في سبتمبر الحالي.