الرئيس التركي يزور ضريح حيدر علييف
AzerTAg.az
١٥.٠٩.٢٠١٨ [١٤:٤٥]
باكو، 15 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)
قام رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف والرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم بزيارة ضريح الزعيم القومي حيدر علييف مؤسس أذربيجان الحديثة بالمقابر الفخرية ووضعا إكليلا من الزهور أمام ضريحه تخليدا لذكراه .
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