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    سياسة


    رئيس تركيا ينهي زيارته الرسمية إلى أذربيجان

    ١٥‎.٠٩.٢٠١٨ [١٩:٣٧]

    باكو، 15 سبتمبر (أذرتاج).

    أنهى رئيس جمهورية تركيا رجب طيب اردوغان زيارته الرسمية إلى جمهورية أذربيجان.

    أفادت وكالة أذرتاج انه قد اصطف حرس الشرف في ارض مطار حيدر علييف في باكو تكريما لمقدم الضيف الرفيع المستوى.

    وكان في استقباله في ارض المطار النائب الأول لرئيس الوزراء الأذربيجاني يعقوب ايوبوف ونائب وزير الخارجية رامز حسنوف وغيرهما من كبار المسئولين.

    AZERTAG.AZ :رئيس تركيا ينهي زيارته الرسمية إلى أذربيجان
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