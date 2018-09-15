صبائل الرديف يودع سومغايت الرديف بأربعة أهداف مقابل واحد
AzerTAg.az
١٥.٠٩.٢٠١٨ [٢٣:٢٨]
باكو، 15 سبتمبر، أذرتاج
ودع صبائل الرديف ضيفه سومغايت الرديف بأربعة أهداف مقابل واحد في الجولة الثالثة بدوري الدرجة الأولى الاذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.
أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 21 المنظمة على ملعب سومغايت المركزي باسم مهدي حسين زادة قادها الحكم يونسوف أمام 200 مشجع.
وسجل أهداف صاحب الارض باقروف د12 ونصيبوف د54 ود65 وآلييف د90+4 ورد عليها سيدوف د73.
وعاقب الحكم لاعبين من صبائل الرديف و3 لاعبين من سومغايت الرديف بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي.
ولم يضف الحكم وقتا بدل الضائع الى الشوط الاول بينما اضاف 4 دقائق الى الشوط الثاني.
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