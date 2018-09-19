    • / أخبار رسمية

    أخبار رسمية


    الرئيس إلهام علييف يلتقي نائب المستشار النمساوي

    ١٩.٠٩.٢٠١٨ [١١:٣٠]

    باكو، 19 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم نائب المستشار النمساوي هاينز كريستيان شتراخه والوفد المرافق له.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يلتقي نائب المستشار النمساوي
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
    المزيد...
    ١٨.٠٩.٢٠١٨ [١٤:١٨]
    الرئيس إلهام علييف يحضر حفل افتتاح دار الشباب في بيلاسوار
    ١٨.٠٩.٢٠١٨ [١٤:٠٧]
    الرئيس إلهام علييف يشارك في تدشين متحف علم الدولة في بيلاسوار
    ١٨.٠٩.٢٠١٨ [١٣:٢٩]
    الرئيس إلهام علييف يصل إلى محافظة بيلاسفار
    ١٨.٠٩.٢٠١٨ [١٢:٠١]
    الرئيس إلهام علييف يشارك في حفل افتتاح حي ماسالي الصناعي
    الرئيس إلهام علييف يلتقي نائب المستشار النمساوي