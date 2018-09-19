باكو، 19 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج) التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم نائب المستشار النمساوي هاينز كريستيان شتراخه والوفد المرافق له.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يلتقي نائب المستشار النمساوي

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