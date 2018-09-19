مقابلة بين منتخبي أذربيجان وأيسلندا

باكو، 19 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

ستقام اليوم مباراة أولى لمنتخبنا في تصفيات بطولة أوروبا بين المنتخبات للنساء لكرة القدم تحت 17 عاما.

أفادت وكالة أذرتاج أن المنتخب الأذربيجاني سيقابل أيسلندا في مجمع المقاطعة الرياضي في مولدوفا. ستبدأ المباراة في الساعة 16:00 بتوقيت باكو.