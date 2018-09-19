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    سياسة


    رئيس الجمعية الوطنية لجيبوتي في زيارة لأذربيجان

    ١٩.٠٩.٢٠١٨ [١٥‎:٣٣]

    باكو، 19 سبتمبر (أذرتاج).

    وصل رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية جيبوتي محمد علي حمد في زيارة الى أذربيجان للمشاركة في احتفالية مرور 100 عام على تأسيس البرلمان الأذربيجاني.

    أفادت وكالة أذرتاج الأذربيجانية الرسمية للأنباء ان كان في استقباله على ارض مطار حيدر علييف الذي يرفرف فيه علمي جيبوتي وأذربيجان نائب رئيس المجلس الوطني واله علي اصغروف وكبار مسئولين آخرين.

    AZERTAG.AZ :رئيس الجمعية الوطنية لجيبوتي في زيارة لأذربيجان
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