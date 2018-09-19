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    سياسة


    عقد منتدى أعمال الخزر في نيويورك

    ١٩.٠٩.٢٠١٨ [١٦:١٠]

    واشنطن، 19 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    سيعقد منتدى أعمال الخزر في نيويورك في 25 سبتمبر.

    أفادت وكالة أذرتاج أنه ستتم المناقشات حول الآفاق الاقتصادية والسياسية لمنطقة بحر الخزر بمشاركة ممثلي المؤسسات الحكومية والتجارية من الدول في منطقة بحر الخزر.

    AZERTAG.AZ :عقد منتدى أعمال الخزر في نيويورك
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