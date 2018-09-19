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    سياسة


    رئيس مجلس الشورى السعودي في أذربيجان

    ١٩.٠٩.٢٠١٨ [١٦:٣٢]

    باكو، 19 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    وصل رئيس مجلس الشورى السعودي عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ اليوم في زيارة إلى أذربيجان للمشاركة في احتفالية مرور 100 عام على تأسيس البرلمان الأذربيجاني.

    أفادت وكالة أذرتاج الأذربيجانية الرسمية للأنباء أنه كان في استقباله على ارض مطار حيدر علييف الذي يرفرف فيه علمي المملكة العربية السعودية وأذربيجان نائب رئيس المجلس الوطني واله علي أصغروف وكبار مسئولين آخرين.

    AZERTAG.AZ :رئيس مجلس الشورى السعودي في أذربيجان
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