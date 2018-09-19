رئيس مجلس الدولة العماني في أذربيجان

باكو، 19 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

وصل رئيس مجلس الدولة في سلطنة عمان يحيى بن محفوظ المنذري اليوم في زيارة إلى أذربيجان للمشاركة في احتفالية مرور 100 عام على تأسيس البرلمان الأذربيجاني.

أفادت وكالة أذرتاج الأذربيجانية الرسمية للأنباء أنه كان في استقباله على ارض مطار حيدر علييف الذي ترفرف فيه أعلام كل من عمان وأذربيجان النائب الأول لرئيس المجلس الوطني ضيافة عسكروف وكبار مسئولين آخرين.