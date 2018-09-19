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    "شل" و"بتروناس" تبحثان عن النفط والغاز الطبيعي في مصر

    ١٩.٠٩.٢٠١٨ [١٨:١٠]

    باكو، 19 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    وقعت مصر اتفاقا لتنقيب عن النفط والغاز مع شركتي "رويال داتش شل" و"بتروناس" بقيمة مليار دولار لثمانية آبار في دلتا النيل الغربي، حسبما أفادته وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة البترول المصرية.

    وقال بيان للوزارة إن دولة مصر وقعت عقدا بقيمة عشرة ملايين دولار مع شركة "روكهوبر" البريطانية وشركة "كويت أنرجي" وشركة "دوفر" الكندية للتنقيب أيضا.

    AZERTAG.AZ :"شل" و"بتروناس" تبحثان عن النفط والغاز الطبيعي في مصر
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