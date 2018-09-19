رئيس مجلس الأمة الكويتي يصل إلى أذربيجان

باكو، 19 سبتمبر (أذرتاج).

وصل رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم اليوم بزيارة رسمية الى أذربيجان في زيارة تستغرق 3 أيام، ذلك للمشاركة في احتفالية مرور 100 عام على تأسيس البرلمان الأذربيجاني.

أفادت وكالة أذرتاج للأنباء نقلا عن وكالة كونا الكويتية للأنباء أنه كان في استقباله على ارض مطار حيدر علييف المزين بأعلام كلتا الدولتين النائب الأول لرئيس البرلمان الأذربيجاني ضيافت عسكروف وكبار المسئولين الآخرين .