    • / سياسة

    سياسة


    رئيس مجلس الأمة الكويتي يصل إلى أذربيجان

    ١٩.٠٩.٢٠١٨ [١٩:٥‎٧]

    باكو، 19 سبتمبر (أذرتاج).

    وصل رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم اليوم بزيارة رسمية الى أذربيجان في زيارة تستغرق 3 أيام، ذلك للمشاركة في احتفالية مرور 100 عام على تأسيس البرلمان الأذربيجاني.

    أفادت وكالة أذرتاج للأنباء نقلا عن وكالة كونا الكويتية للأنباء أنه كان في استقباله على ارض مطار حيدر علييف المزين بأعلام كلتا الدولتين النائب الأول لرئيس البرلمان الأذربيجاني ضيافت عسكروف وكبار المسئولين الآخرين .

    AZERTAG.AZ :رئيس مجلس الأمة الكويتي يصل إلى أذربيجان
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٩.٠٩.٢٠١٨ [٢٣:١١]
    رئيسة مجلس الشعب البلغاري تصل الى أذربيجان
    ١٩.٠٩.٢٠١٨ [٢٣:٠٨]
    رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني يصل الى أذربيجان
    ١٩.٠٩.٢٠١٨ [١٧:٠٧]
    رئيس مجلس الدولة العماني في أذربيجان
    ١٩.٠٩.٢٠١٨ [١٦:٣٢]
    رئيس مجلس الشورى السعودي في أذربيجان
    رئيس مجلس الأمة الكويتي يصل إلى أذربيجان