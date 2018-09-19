رئيسة مجلس الشعب البلغاري تصل الى أذربيجان

باكو، 19 سبتمبر، أذرتاج

وصلت رئيسة مجلس الشعب البلغاري تسفيتا كارايانتشيفا في 19 سبتمبر اليوم في زيارة الى أذربيجان للمشاركة في جلسة احتفالية تعقد بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس البرلمان الأذربيجاني.

أفادت وكالة أذرتاج أنه كانت في استقبالها على ارض مطار حيدر علييف المزين بأعلام كلتا الدولتين النائب الأول لرئيس البرلمان الأذربيجاني باهار مرادوفا ومسؤولون آخرون.