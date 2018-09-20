    • / رياضة

    رياضة


    جدول الجولة الرابعة بدوري الدرجة الاولى لكرة القدم

    ٢٠.٠٩.٢٠١٨ [٠٢:٠٧]

    باكو، 20 سبتمبر، أذرتاج

    أعلنت ادارة الدوري الاذربيجاني للمحترفين لكرة القدم عن جدول مباريات الجولة الرابعة مع أسماء الحكام الموظفين بها بدوري الدرجة الاولى الاذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

    أفادت أذرتاج أن الجولة الرابعة تستغرق يومي 20-21 سبتمبر الخميس والجمعة وتنطلق الجولة في الاقاليم.

    20 سبتمبر، الخميس

    - أقصو – سومغايت الرديف

    الحكم اسماعيلوف، ملعب أقصو المركزي، أقصو

    - زاقاتالا – كبز كنجة

    الحكم أحمدوف، ملعب زاقاتالا المركزي، زاقاتالا

    - نفطجي الرديف باكو – طوران طاووس

    الحكم حسنلي، ملعب أي أس كا أرينا، باكو

    - قراداغ لوكباتان باكو – صباح الرديف باكو

    الحكم حسنوف، ملعب مجمع لوكباتان الاولمبي الرياضي، باكو

    21 سبتمبر، الجمعة

    - كشلة الرديف باكو – صبائل الرديف باكو

    الحكم أومودلو، ملعب أي أس كا أرينا، باكو

    - الجيش الرياضي – زيرة الرديف باكو

    الحكم اسماعيللي، ملعب مجمع لوكباتان الاولمبي الرياضي، باكو

    - قراباغ الرديف أغدام – شوالان باكو

    الحكم محمدوف، ملعب توفيق بهراموف الجمهوري، باكو

    AZERTAG.AZ :جدول الجولة الرابعة بدوري الدرجة الاولى لكرة القدم
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٩.٠٩.٢٠١٨ [١٤:١٨]
    منتخب أذربيجان يقابل تركيا وسويسرا وقبرص
    ١٩.٠٩.٢٠١٨ [١٢:٣١]
    مقابلة بين منتخبي أذربيجان وأيسلندا
    ١٨.٠٩.٢٠١٨ [١٩:٢٥‎]
    كاربوف: مع فوز دوركوفيتس في انتخابات الاتحاد الدولي للشطرنج قد ينتعش عالم الشطرنج
    ١٨.٠٩.٢٠١٨ [١٦:١٦]
    انعقاد اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد العالمي للجودو في باكو
    جدول الجولة الرابعة بدوري الدرجة الاولى لكرة القدم