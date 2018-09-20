جدول الجولة الرابعة بدوري الدرجة الاولى لكرة القدم

باكو، 20 سبتمبر، أذرتاج

أعلنت ادارة الدوري الاذربيجاني للمحترفين لكرة القدم عن جدول مباريات الجولة الرابعة مع أسماء الحكام الموظفين بها بدوري الدرجة الاولى الاذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

أفادت أذرتاج أن الجولة الرابعة تستغرق يومي 20-21 سبتمبر الخميس والجمعة وتنطلق الجولة في الاقاليم.

20 سبتمبر، الخميس

- أقصو – سومغايت الرديف

الحكم اسماعيلوف، ملعب أقصو المركزي، أقصو

- زاقاتالا – كبز كنجة

الحكم أحمدوف، ملعب زاقاتالا المركزي، زاقاتالا

- نفطجي الرديف باكو – طوران طاووس

الحكم حسنلي، ملعب أي أس كا أرينا، باكو

- قراداغ لوكباتان باكو – صباح الرديف باكو

الحكم حسنوف، ملعب مجمع لوكباتان الاولمبي الرياضي، باكو

21 سبتمبر، الجمعة

- كشلة الرديف باكو – صبائل الرديف باكو

الحكم أومودلو، ملعب أي أس كا أرينا، باكو

- الجيش الرياضي – زيرة الرديف باكو

الحكم اسماعيللي، ملعب مجمع لوكباتان الاولمبي الرياضي، باكو

- قراباغ الرديف أغدام – شوالان باكو

الحكم محمدوف، ملعب توفيق بهراموف الجمهوري، باكو