    • / اقتصاد

    اقتصاد


    بيع برميل النفط "أذري لايت" بقيمة 80.69 دولار

    ٢٠.٠٩.٢٠١٨ [١١:٢١]

    باكو، 20 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    ارتفع سعر النفط الأذربيجاني جزئيا في الأسواق العالمية.

    أفادت وكالة (أذرتاج) أن سعر برميل البترول من نوع "أذري لايت" استقر عند 80.69 دولار بعد ارتفاعه 0.03 دولار.

    AZERTAG.AZ :بيع برميل النفط "أذري لايت" بقيمة 80.69 دولار
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٠.٠٩.٢٠١٨ [١١:٣٨]
    ارتفاع سعر برميل النفط
    ١٩.٠٩.٢٠١٨ [١١:٠٠]
    سعر برميل النفط في الأسواق العالمية
    ١٩.٠٩.٢٠١٨ [١٠:٥‎٧]
    بيع برميل النفط "أذري لايت" بقيمة 80.66 دولارا
    ١٨.٠٩.٢٠١٨ [١٨:٣٧]
    نائب الوزير الكازاخستاني: يخطط نقل نفط كاشاغان بخط أنابيب باكو- تبيليسي-جيهان
    بيع برميل النفط "أذري لايت" بقيمة 80.69 دولار