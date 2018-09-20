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    زلزال في محافظة قوبوستان

    ٢٠.٠٩.٢٠١٨ [١٢:١١]

    باكو، 20 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    وقع اليوم زلزال بمحافظة قوبوستان الأذربيجانية في الساعة 02:57 بالتوقيت المحلي وكان بمقدار 3.9 درجات.

    وقد صرح مركز قياس الزلازل التابع لأكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية لوكالة أذرتاج أن الزلزال وقع على بعد 18 كم شمال غرب من محطة قوبوستان. وكان مركزه على عمق 10 كيلومترات.

    ولم يشعر الزلزال.

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