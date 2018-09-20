    • / سياسة

    سياسة


    رئيس المجلس الوطني السوداني في أذربيجان

    ٢٠.٠٩.٢٠١٨ [١٣:٢٢]

    باكو، 20 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    وصل رئيس المجلس الوطني السوداني إبراهيم أحمد عمر اليوم في زيارة إلى أذربيجان للمشاركة في احتفالية مرور 100 عام على تأسيس البرلمان الأذربيجاني.

    أفادت وكالة أذرتاج الأذربيجانية الرسمية للأنباء أنه كان في استقباله على ارض مطار حيدر علييف الذي ترفرف فيه أعلام كل من السودان وأذربيجان نائب رئيس المجلس الوطني واله علي أصغروف وكبار مسئولين آخرين.

    AZERTAG.AZ : رئيس المجلس الوطني السوداني في أذربيجان
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٠.٠٩.٢٠١٨ [١٣:٣٢]
    رئيس الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا يصل في أذربيجان
    ٢٠.٠٩.٢٠١٨ [١١:١٥‎]
    رئيس مجلس النواب البحريني في أذربيجان
    ١٩.٠٩.٢٠١٨ [٢٣:١١]
    رئيسة مجلس الشعب البلغاري تصل الى أذربيجان
    ١٩.٠٩.٢٠١٨ [٢٣:٠٨]
    رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني يصل الى أذربيجان
    رئيس المجلس الوطني السوداني في أذربيجان