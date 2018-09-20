رئيس المجلس الوطني السوداني في أذربيجان

باكو، 20 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

وصل رئيس المجلس الوطني السوداني إبراهيم أحمد عمر اليوم في زيارة إلى أذربيجان للمشاركة في احتفالية مرور 100 عام على تأسيس البرلمان الأذربيجاني.

أفادت وكالة أذرتاج الأذربيجانية الرسمية للأنباء أنه كان في استقباله على ارض مطار حيدر علييف الذي ترفرف فيه أعلام كل من السودان وأذربيجان نائب رئيس المجلس الوطني واله علي أصغروف وكبار مسئولين آخرين.