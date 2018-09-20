    • / سياسة

    سياسة


    رئيس الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا يصل في أذربيجان

    ٢٠.٠٩.٢٠١٨ [١٣:٣٢]

    باكو، 20 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    وصل رئيس الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا جورجي تسيريتيلي اليوم في زيارة إلى أذربيجان للمشاركة في احتفالية مرور 100 عام على تأسيس البرلمان الأذربيجاني.

    أفادت وكالة أذرتاج الأذربيجانية الرسمية للأنباء أنه كان في استقباله على ارض مطار حيدر علييف الدولي نائبة رئيس المجلس الوطني باحار مرادوفا وكبار مسئولين آخرين.

    AZERTAG.AZ :رئيس الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا يصل في أذربيجان
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٠.٠٩.٢٠١٨ [١٣:٢٢]
    رئيس المجلس الوطني السوداني في أذربيجان
    ٢٠.٠٩.٢٠١٨ [١١:١٥‎]
    رئيس مجلس النواب البحريني في أذربيجان
    ١٩.٠٩.٢٠١٨ [٢٣:١١]
    رئيسة مجلس الشعب البلغاري تصل الى أذربيجان
    ١٩.٠٩.٢٠١٨ [٢٣:٠٨]
    رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني يصل الى أذربيجان
    رئيس الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا يصل في أذربيجان