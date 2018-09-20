رئيس الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا يصل في أذربيجان

باكو، 20 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

وصل رئيس الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا جورجي تسيريتيلي اليوم في زيارة إلى أذربيجان للمشاركة في احتفالية مرور 100 عام على تأسيس البرلمان الأذربيجاني.

أفادت وكالة أذرتاج الأذربيجانية الرسمية للأنباء أنه كان في استقباله على ارض مطار حيدر علييف الدولي نائبة رئيس المجلس الوطني باحار مرادوفا وكبار مسئولين آخرين.