انطلاق بطولة العالم للجودو في باكو

باكو، 20 سبتمبر (أذرتاج)

انطلقت اليوم في ملعب الجمباز الوطني بباكو بطولة العالم للجودو بمشاركة اكثر من 800 لاعب ولاعبة للجودو من 129 بلدا.

ستستمر البطولة حتى 27 سبتمبر.

تنافس في اليوم الأول من البطولة رجال في 60 كغ ونساء في 48 كغ.

ستبدأ منافسات الفردي في الساعة 10:00 كل يوم والمنافسات من اجل الحصول على الميدالية في الساعة 16:00.

يمكن شراء التذاكر للمنافسات من مراكز "أسان خدمة" وجميع اكشاك التذاكر في المدينة، كذلك عبر موقع iTicket.az على شبكة الانترنت.

أسعار التذاكر للمنافسات الصباحية 1.5 مانات بناء على الفئات و25 مانات لمقاعد وي آي بي، ومن 2 الى 10 مانات لمنافسات النهائي، و50 مانات لمقاعد وي آي بي في النهائي.