اتصال هاتفي بين بوتين وميركل

برلين، 20 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

قال المتحدث باسم المستشارة الألمانية ستيفان زيبربيرت إنه جرت مكالمة هاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تطرقا خلالها إلى التسوية السورية.

أفادت وكالة أذرتاج أن الجانبين ناقشا مشاكل التسوية السورية وأبلغ الرئيس الروسي (ميركل) عن الاتفاق الروسي التركي بشأن إنشاء منطقة خفض التصعيد في إدلب الذي تم التوصل إليه خلال محادثاته مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.