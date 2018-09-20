الرئيس إلهام علييف يلتقي نائب الأمين العام للناتو
AzerTAg.az
٢٠.٠٩.٢٠١٨ [١٧:١٧]
باكو، 20 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)
التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم نائبة الأمين العام لمنظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) السيدة روز جوتمولر والوفد المرافق له.
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