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    الرئيس إلهام علييف يلتقي نائب الأمين العام للناتو

    ٢٠.٠٩.٢٠١٨ [١٧:١٧]

    باكو، 20 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم نائبة الأمين العام لمنظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) السيدة روز جوتمولر والوفد المرافق له.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يلتقي نائب الأمين العام للناتو
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