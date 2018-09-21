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    بيع برميل النفط "أذري لايت" بقيمة 80.34 دولار

    ٢١.٠٩.٢٠١٨ [١١:٠٢]

    باكو، 21 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    انخفض سعر النفط الأذربيجاني في الأسواق العالمية.

    أفادت وكالة (أذرتاج) أن سعر برميل البترول من نوع "أذري لايت" استقر عند 80.34 دولار بعد انخفاضه 0.35 دولار.

    AZERTAG.AZ :بيع برميل النفط "أذري لايت" بقيمة 80.34 دولار
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