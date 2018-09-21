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    عقد حفل مكرس لمئوية تأسيس برلمان جمهورية أذربيجان الديمقراطية

    ٢١.٠٩.٢٠١٨ [٠٩:٥‎٣]

    الرئيس إلهام علييف يحضر الحفل

    باكو، 21 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    يعقد اليوم الحفل المكرس لمئوية تأسيس برلمان جمهورية أذربيجان الديمقراطية.

    أفادت وكالة أذرتاج أن رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف شارك في الحفل.

    وألقى الرئيس إلهام علييف كلمة في حفل اليوبيل.

    AZERTAG.AZ :عقد حفل مكرس لمئوية تأسيس برلمان جمهورية أذربيجان الديمقراطية
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