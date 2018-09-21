عقد حفل مكرس لمئوية تأسيس برلمان جمهورية أذربيجان الديمقراطية
AzerTAg.az
٢١.٠٩.٢٠١٨ [٠٩:٥٣]
الرئيس إلهام علييف يحضر الحفل
باكو، 21 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)
يعقد اليوم الحفل المكرس لمئوية تأسيس برلمان جمهورية أذربيجان الديمقراطية.
أفادت وكالة أذرتاج أن رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف شارك في الحفل.
وألقى الرئيس إلهام علييف كلمة في حفل اليوبيل.
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