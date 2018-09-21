من باكو الى شرم الشيخ: رحلات جوية مستأجرة

باكو، 21 سبتمبر (أذرتاج).

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وكالة السياحة الحكومية ان موسم الشتاء القادم يشهد افتتاح رحلة جوية مسـتأجرة مباشرة من باكو إلى شرم الشيخ في مصر، وهذا الرحلة الثانية من هذا النوع التي يسرها الجانب الأذربيجاني. علما بان الرحلة الجوية الأولى من هذا النوع كانت الى مونتنغرو (الجبل الأسود).

ستنظم الرحلات مرة في الأسبوع يوم الخميس خلال فترة من 8 نوفمبر حتى 4 ابريل من قبل شركة باشا هوليدايس" والخطوط الجوية الأذربيجانية.

يشار الى ان السياح يتمكنون من الحصول على الفيزا فور وصولهم الى مطار شرم الشيخ الدولي.