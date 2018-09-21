وزير الخارجية يتوجه إلى نيويورك للمشاركة في الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة
AzerTAg.az
٢١.٠٩.٢٠١٨ [١٥:٣٩]
باكو، 21 سبتمبر (أذرتاج).
توجه وزير الخارجية الأذربيجاني إلمار محمدياروف والوفد المرافق له إلى مدينة نيويورك للمشاركة في المناقشات العامة للدورة الـ73 للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية أنه من المقرر ان يلقي إلمار محمدياروف كلمة في المناقشات العامة على هامش الجمعية العامة ويشارك في الجلسات المكرسة للمسائل المختلفة المدرجة في أجندة الدورة الحالية ويجري العديد من لقاءات ثنائية.
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