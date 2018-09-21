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    حفل افتتاح رسمي مهيب لبطولة العالم للجودو في باكو
    الرئيس الأذربيجاني يشارك في الحفل

    ٢١.٠٩.٢٠١٨ [١٤:٢١]

    باكو، 21 سبتمبر (أذرتاج).

    أقيم اليوم حفل افتتاح رسمي مهيب لبطولة العالم للجودو في ملعب الجمباز الوطني في باكو.

    حضر الحفل الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف والسيدة قرينته مهربان علييفا وافرا داسرته ورئيس الاتحاد الدولي للجودو ماريو فيزر وكبار مسئولين حكوميين، حسبما أفادت وكالة أذرتاج.

    في البداية عرض فيلم قصير عن الآثار التاريخية والثقافية الأذربيجانية وتطوير الرياضة والجودو في البلد وتنظيم الفعاليات الرياضية العالمية في أذربيجان.

    ثم القى رئيس الاتحاد الأذربيجاني للجودو روناق عبداللايف ورئيس الاتحاد الدولي للجودو ماريوس فيزر كلمتين في الحفل.

    واعلن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف رسميا افتتاح بطولة العالم للجودو.

    بعد ذلك عزف نشيد جمهورية أذربيجان ونشيد الاتحاد الدولي للجودو.

    AZERTAG.AZ :حفل افتتاح رسمي مهيب لبطولة العالم للجودو في باكو
    الرئيس الأذربيجاني يشارك في الحفل
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