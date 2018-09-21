باكو، 21 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج) تم تحديد أسماء الحكم الذين سيديرون مباراة ودية بين منتخبي أذربيجان وكازاخستان لكرة قدم الصالة في قصر باكو الرياضي. أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن اتحاد أذربيجان لكرة القدم أن الحكم سيكونون من الاتحاد الأوروبي وهم ألجين صمدلي ويوسف نور اللهيف ورامل نامازوف.

AZERTAG.AZ : إعلان حكام المباراة بين أذربيجان وكازاخستان

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