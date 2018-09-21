نائبة الأمين العام للناتو: أذربيجان شريك موثوق به للناتو

باكو، 21 سبتمبر (أذرتاج).

التقى وزير الدفاع الأذربيجاني الجنرال ذاكر حسنوف نائبة الأمين العام للناتو روز جوتيمللير والوفد المرافق لها.

أفادت أذرتاج نقلا عن وزارة الدفاع ان الوزير تحدث في اللقاء عن تطور العلاقات بين أذربيجان والناتو مشيرا الى ان موقف الناتو من الامن في جنوب القوقاز يكسب أهمية كبيرة للامن والاستقرار في المنطقة.

تطرق الوزير في حديثه الى آخر تطورات الأوضاع الإقليمية مشيرا الى ضرورة تسوية النزاع القراباغي بين أرمينيا وأذربيجان في اطار وحدة أراضي أذربيجان وقواعد ومبادئ القانون الدولي.

في مناقشة القرار الصادر عن مجلس الامن لمنظمة الأمم المتحدة برقم 1325 تحت اسم "المرأة والسلام والامن" قال الوزير ان أذربيجان حريصة على تنفيذ ما يترتب عليها من هذا القرار مشيرا الى ان النساء يعملن في الجيش الاذربيجاني الى جانب الرجال. وقال ان الوزارة تخطط إنشاء منصب مستشار لمعالجة مشاكل العسكريات والعاملات المدنيات في الجيش.

من جانبها قالت نائبة الأمين العام للناتو ان أذربيجان شريك موثوق بها للناتو وتساهم عن كثب في مكافحة الإرهاب وعمليات نقل البضائع الى قوات حفظ السلام في أفغانستان.

كما اجرى الطرفان في اللقاء تبادل الآراء حول مسائل التعاون بين أذربيجان والناتو في برنامج "الشراكة لاجل السلام" وبرامج أخرى، والمشاريع المنفذة والوضع الحالي للعلاقات وسبل تطويرها.