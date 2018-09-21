تدريب الناتو في التقييم الذاتي في باكو

باكو، 21 سبتمبر (أذرتاج).

نظم الناتو في باكو تدريبا للتقييم الذاتي من الدرجة الأولى، ذلك في اطار برنامج مفهوم إمكانيات العمليات. شارك في التدريب ثنائيا من طاقم المروحية للجيش الأذربيجاني.

أفادت وكالة أذرتاج، اثناء التدريب تم تقييم مستوى استجابة تموين الثنائي ومعداته ووسائل الاتصالات وغيرها من إمكانياته العملياتية لمعايير ومتطلبات الناتو، كذلك مستوى تنفيذه للمهام العسكرية التكتيكية سواء ضمن قوات حفظ السلام او اثناء العمليات المختلفة.

قام فريق المتابعة للناتو وخبراء السلاح الجوي لجمهورية تركيا بمراقبة عملية تقييم الثنائي.