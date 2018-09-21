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    أقصو يخسر أمام سومغايت الرديف ضيفه

    ٢١.٠٩.٢٠١٨ [٢٣:٣٤]

    أقصو، 21 سبتمبر، أذرتاج

    انهزم أقصو أمام سومغايت الرديف ضيفه بثلاثة اهداف دون رد في الجولة الرابعة بدوري الدرجة الاولى الاذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

    أفادت أذرتاج ان المباراة رقم 23 المنظمة على ملعب أقصو المركزي أدارها الحكم إسماعيلوف أمام 150 مشجع.

    وسجل أهداف الفائز آلييف د21 وكريم زادة د86 وعلييف د90+2.

    وعاقب الحكم لاعبا من كلا الناديين بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير.

    واضاف الحكم دقيقة بدلة الضائع الى الشوط الاول و3 دقائق الى الشوط الثاني.

    وبهذا الفوز يواصل سومغايت الرديف مشواره الناجح المستمر في صدارة الترتيب برصيد 12 نقطة فيما تجمد رصيد أقصو عند 3 نقاط بالمركز الثاني عشر.

    AZERTAG.AZ :أقصو يخسر أمام سومغايت الرديف ضيفه
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