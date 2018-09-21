زاقاتالا يتعادل سلبيا مع كبز

زاقاتالا، 21 سبتمبر، أذرتاج

تعادل زاقاتالا سلبيا مع ضيفه كبز كنجة في الجولة الرابعة بدوري الدرجة الاولى الاذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

أفادت أذرتاج ان المباراة رقم 24 المنظمة على ملعب زاقاتالا المركزي أدارها الحكم أحمدوف أمام 500 مشجع.

وعاقب الحكم لاعبا من صاحب الارض و4 لاعبين من النادي الضيف بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي وتأجيل استئناف المباراة بينما طرد لاعبا من كبز كنجة بالبطاقة الحمراء مباشرا عن سلوك عدواني د90+3.

واضاف الحكم دقيقة بدلة الضائع الى الشوط الاول و4 دقائق الى الشوط الثاني.

وبهذا التعادل تراجع زاقاتالا الى المركز الثامن برصيد 4 نقاط فيما تخصل كبز من قعر الترتيب برصيد نقطة واحدة بالمركز الثالث عشر قبل الاخير.