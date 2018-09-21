صبائل الرديف يتغلب ضيفا على كشلة الرديف

باكو، 21 سبتمبر، أذرتاج

تغلب صبائل الرديف ضيفا على كشلة الرديف بهدفين مقابل واحد في الجولة الرابعة بدوري الدرجة الاولى الاذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

أفادت أذرتاج ان المباراة رقم 26 المنظمة على ملعب أي أس كا ارينا في باكو أدارها الحكم أمودلو أمام 150 مشجع.

وفتح الحساب قولييف د2 لصالح صاحب الارض فيما رد عليه كل من قربانلي د16 ورضا زادة د61.

وعاقب الحكم لاعبين من صاحب الارض و4 لاعبين من النادي الضيف بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي وتأجيل استئناف المباراة والاحتجاج على قرار الحكم.

بينما طرد لاعبا من كبز كنجة بالبطاقة الحمراء مباشرا عن سلوك عدواني د90+3.

واضاف الحكم دقيقتين بدلتي الضائع الى الشوط الاول و5 دقائق الى الشوط الثاني.

وبهذا الانتصار ارتفع صبائل الرديف الى المركز السادس برصيد 6 نقاط فيما هبط كشلة الرديف الى المركز العاشر برصيد 3 نقاط.