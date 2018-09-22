قراداغ لوكباتان يتعادل سلبيا مع صباح الرديف

باكو، 22 سبتمبر، أذرتاج

تعادل قراداغ لوكباتان سلبيا مع ضيفه صباح الرديف في الجولة الرابعة بدوري الدرجة الاولى الاذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

أفادت أذرتاج ان المباراة رقم 25 المنظمة على ملعب مجمع لوكباتان الاولمبي الرياضي في باكو أدارها الحكم إسماعيللي أمام 200 مشجع.

وعاقب الحكم لاعبين من كلا الناديين بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي والاحتجاج على قرار الحكم.

واضاف الحكم دقيقة بدلة الضائع الى الشوط الاول و3 دقائق الى الشوط الثاني.

وبهذا التعادل نزل قراداغ لوكباتان الى المركز التاسع برصيد 4 نقاط فيما هبط صباح الرديف الى المركز الخامس برصيد 5 نقاط.