نفطجي الرديف يتغلب على طوران طاووس

باكو، 22 سبتمبر، أذرتاج

تغلب نفطجي الرديف على طوران طاووس ضيفه بهدف دون رد في الجولة الرابعة بدوري الدرجة الاولى الاذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

أفادت أذرتاج ان المباراة رقم 27 المنظمة على ملعب أي أس كا أرينا في باكو أدارها الحكم حسنلي أمام 50 مشجعا.

وسجل هدف الفائز علييف د45.

وعاقب الحكم لاعبا من نفطجي الرديف و3 لاعبين من طوران طاووس بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي والاحتجاج على الحكم.

واضاف الحكم دقيقة بدلة الضائع الى الشوط الاول و5 دقائق الى الشوط الثاني.

وبهذا الانتصار ارتفع نفطجي الرديف الى المركز الرابع برصيد 10 نقاط بينما نزل طوران طاووس الى المركز الحادي عشر برصيد 3 نقاط.