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    بيع برميل النفط "أذري لايت" بقيمة 80.36 دولار

    ٢٢.٠٩.٢٠١٨ [١٢:٠٤]

    باكو، 22 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    ارتفع سعر النفط الأذربيجاني جزئيا في الأسواق العالمية.

    أفادت وكالة (أذرتاج) أن سعر برميل البترول من نوع "أذري لايت" استقر عند 80.36 دولار بعد ارتفاعه 0.02 دولار.

    AZERTAG.AZ :بيع برميل النفط "أذري لايت" بقيمة 80.36 دولار
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