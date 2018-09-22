بيع برميل النفط "أذري لايت" بقيمة 80.36 دولار
AzerTAg.az
٢٢.٠٩.٢٠١٨ [١٢:٠٤]
باكو، 22 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)
ارتفع سعر النفط الأذربيجاني جزئيا في الأسواق العالمية.
أفادت وكالة (أذرتاج) أن سعر برميل البترول من نوع "أذري لايت" استقر عند 80.36 دولار بعد ارتفاعه 0.02 دولار.
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