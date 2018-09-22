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    سياسة


    رئيس مجلس التمثيل الإقليمي للبرلمان الإندونيسي في أذربيجان

    ٢٢.٠٩.٢٠١٨ [١٣:٢٨]

    باكو، 22 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    وصل رئيس مجلس التمثيل الإقليمي للبرلمان الإندونيسي عثمان سابتا اليوم في زيارة العمل إلى أذربيجان للمشاركة في احتفالية مرور 100 عام على تأسيس البرلمان الأذربيجاني.

    أفادت وكالة أذرتاج الأذربيجانية الرسمية للأنباء أنه كان في استقباله على ارض مطار حيدر علييف الذي يرفرف فيه علمي إندونيسيا وأذربيجان نائب رئيس المجلس الوطني واله علي أصغروف وكبار مسئولين آخرين.

    AZERTAG.AZ :رئيس مجلس التمثيل الإقليمي للبرلمان الإندونيسي في أذربيجان
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