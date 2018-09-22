ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم العرض العسكري في إيران إلى 24 شخصا

باكو، 22 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

ارتفعت حصيلة ضحايا هجوم العرض العسكري في مدينة الأهواز الإيرانية إلى 24 قتيلا و53 جريحا، حسبما أفادته وكالة أذرتاج نقلا عن وكالة "إرنا" الإيرانية.

وأضافت الوكالة "من بين القتلى ضحايا مدنيون منهم أطفال ونساء كانوا متواجدين لمشاهدة العرض العسكري للقوات المسلحة".

أسفر الهجوم الإرهابي الذي ضرب العرض العسكري في الأهواز عن مقتل 8 من عناصر الحرس الثوري، بالإضافة إلى مقتل أربعة من المسلحين.

يذكر أن الاعتداء الإرهابي وقع صباح اليوم في مدينة الأهواز في جنوب إيران. تحملت جماعة الأهوازية مسؤولية الهجوم.