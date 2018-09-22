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    تحطم طائرة هليكوبتر في مولدوفا

    ٢٢.٠٩.٢٠١٨ [١٤:٥‎٣]

    كيشيناو، 22 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    تحطمت طائرة هليكوبتر من طراز مي – 8 في إقليم ترانسنيستريا بمولدوفا.

    كان 3 أشخاص على متن الطائرة.

    لا توجد معلومات رسمية عن الحادث ومصير ثلاثة أشخاص.

    AZERTAG.AZ :تحطم طائرة هليكوبتر في مولدوفا
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