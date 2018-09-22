تحطم طائرة هليكوبتر في مولدوفا
AzerTAg.az
٢٢.٠٩.٢٠١٨ [١٤:٥٣]
كيشيناو، 22 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)
تحطمت طائرة هليكوبتر من طراز مي – 8 في إقليم ترانسنيستريا بمولدوفا.
كان 3 أشخاص على متن الطائرة.
لا توجد معلومات رسمية عن الحادث ومصير ثلاثة أشخاص.
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