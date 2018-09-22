كيشيناو، 22 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج) تحطمت طائرة هليكوبتر من طراز مي – 8 في إقليم ترانسنيستريا بمولدوفا. كان 3 أشخاص على متن الطائرة. لا توجد معلومات رسمية عن الحادث ومصير ثلاثة أشخاص.

AZERTAG.AZ : تحطم طائرة هليكوبتر في مولدوفا

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