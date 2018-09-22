كييف، 22 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج) سيعقد اجتماع في صيغة "وزراء خارجية بلدان جوام + اليابان" ضمن الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة في 24 سبتمبر في نيويورك، حسبما أفادته وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية الأوكرانية. وسيشهد الاجتماع مناقشة آفاق التعاون السياسي والاقتصادي بين بلدان جوام واليابان. يذكر أن الدورة السابعة والأربعين لمجلس منسقي جوام الوطنيين عقدت في مدينة كييف العاصمة الأوكرانية.

AZERTAG.AZ : عقد اجتماع وزراء في صيغة جوام + اليابان في نيويورك

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