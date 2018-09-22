لحام 205 كم من خط أنابيب الغاز في ألبانيا

باكو، 22 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

تم لحام 205 كم من خط أنابيب الغاز "تاب" عبر ألبانيا ضمن مشروع "تاب"، ذلك المشروع الدولي للغاز الطبيعي القاضي بنقل غاز أذربيجان الطبيعي إلى أوروبا عبر البحر الأدرياتيكي، حسبما أفادته وكالة أذرتاج نقلا عن مدير اتصالات شركة "TAP AG" ليزا جيفيرت.

تم تنظيف الأراضي في قسم اليونان من خط الأنابيب البالغ 215 كم.

تم اصطفاف جميع الأنابيب على طول الطريق. تم لحام 205 كم من الأنابيب ودفن 189 كم منها تحت الأرض في اليونان. وتم استعادة 145 كم من الأراضي في ألبانيا.

كما تم تنظيف 540 كم منها 550 كم في اليونان. وقد دفن 504 كم من الأنابيب تحت الأرض في اليونان. وتم استعادة 430 كم من الأراضي.

وتم تنفيذ 77 في المائة من أعمال المشروع البالغة كلفته 4.5 مليارات أورو بما فيه أعمال التصميم والهندسة المستمرة.

هذا ويعد مشروع تاب الجزء المركب من مشروع ممر الجنوب للغاز الممتد على طول 3500 كم بهدف نقل الغاز المستخرج من حقل شاه دنيز 2 الواقع في قطاع أذربيجان في بحر الخزر إلى تركيا ومن هذا البلد إلى أوروبا استمرارٌ لمشروعي خط أنابيب جنوب القوقاز وتاناب لنقل الغاز الطبيعي الذي يستخرج من حقل شاه دنيز 2 إلى جنوب إيطاليا عبورا من خلال اليونان وألبانيا ومرورا من مياه البحر الأدرياتيكي ومنه إلى أوروبا الغربية. ومن المخطط ربط خط أنابيب تاب بخط تاناب وسينطلق من أراضي كيبوي الواقعة في حدود اليونان مع تركيا حيث سيمر خط أنابيب تاب من ذلك المكان على أراضي اليونان وألبانيا متجها إلى سواحل البحر الأدرياتيكي من الشرق إلى الغرب حتى يخرج إلى البر بمنطقة بوغليا في إيطاليا ليربط الخط هناك بشبكة نقل الغاز الإيطالية التي تشغلها شركة سنام ريتي غاز. ويعد هذا الخط واعدا جدا من حيث إمكانية إيصال غاز أذربيجان إلى الأسواق الأوروبية الكبرى مثل إيطاليا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا العظمى وسويسرا والنمسا فيما تخطط قدرة تمرير تاب في المرحلة الأولى 10 مليارات م3 سنويا مع إمكانية توسيعها إلى 20 مليار م3 في المستقبل المنظور.

ويذكر أنّ إنشاء تاب يطلب باستخدام أكثر من 53 الف أنبوب منها 32 الف أنبوب في القسم اليوناني و13 الفا في ألبانيا و8750 أنبوب في البحر الأدرياتيكي و660 أنبوب في إيطاليا بزنة عامة تصل إلى 526 طن منها 126 ألف طن في ألبانيا و323 الف طن في اليونان و72 الف طن في القسم البحري و5 الاف طن في إيطاليا.

ويشار إلى أنّ طول خط الأنابيب 878 كم منها 550 كم في اليونان و215 كم في ألبانيا و105 كم في قعر البحر الأدرياتيكي و8 كم في إيطاليا بقطر بالغ 48 بوصة برا و37 بوصة بحرا. ويمر القسم الأدنى من الخط من مستوى البحر في العمق البالغ 820 بينما يمر قسمه الأعلى البالغ 1800 في جبال ألبانيا. ويتوقع أنّ تكون تكاليف شركات أذربيجان 1.2 مليار دولار في المشروع إلى عام 2020.

وتنقسم اسهم تاب حاليا موزعة على شركات بي بي 20 في المائة وسوكار 20 في المائة وسنام سبا 20 في المائة وفلوكسيس 19 في المائة وايناجاز 16 في المائة واكسبو 5 في المائة.