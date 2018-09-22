باكو، 22 سبتمبر (أذرتاج).

تتواصل بطولة العالم للجودو في باكو.

أفادت وكالة أذرتاج ان الرئيس إلهام علييف وأفراد اسرته شاهدوا المنافسات في ملعب الجمباز الوطني بباكو.

تمكن اللاعب الاذربيجاني هدايت حيدروف (73 كم) من التأهل الى نصف النهائي.

انتصر اللاعب الاذربيجاني على العراقي سجاد سهن مع إبون ليتأهل الى 1/16. ثم تغلب على لاعب موناكو سيدريك بيسين بإبون وعلى الطاجكي بهروزي خوجازاده والمنغولي أودبايار قانباتار ليتأهل الى نصف النهائي ليكون اول لاعب أذربيجاني تأهل الى نصف النهائي في هذه البطولة.

في نصف النهائي تنافس اللاعب الاذربيجاني مع الياباني هاشيموتو سويجي وانهزم ليدخل المنافسة مع المنغولي تسوقباتار تسيند اوتشير للحصو على المركز الثالث. وحصل اللاعب الاذربيجاني على البرونزية.