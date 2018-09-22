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    الرئيس الأذربيجاني يهنئ خادم الحرمين الشريفين الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

    ٢٢.٠٩.٢٠١٨ [٢١:٠٣]

    باكو، 22 سبتمبر (أذرتاج).

    بعث الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف برقية تهنئة الى خادم الحرمين الشريفين ملك المملكة العربية السعودية الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة العيد الوطني لبلاده.

    أعرب الرئيس إلهام علييف فيها باسمه واسم الشعب الأذربيجاني عن أطيب تبريكاته وتهانيه لأخيه الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وللشعب السعودي متمنيا له موفور الصحة والسعادة وللشعب السعودي الشقيق اطراد النمو ودوام الاستقرار.

    AZERTAG.AZ :الرئيس الأذربيجاني يهنئ خادم الحرمين الشريفين الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
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