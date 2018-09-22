باكو، 22 سبتمبر (اذرتاج). بعث الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف برقية تهنئة الى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة العيد الوطني لبلاده. أعرب الرئيس إلهام علييف فيها باسمه واسم الشعب الأذربيجاني عن أطيب تبريكاته وتهانيه له متمنيا له موفور الصحة والسعادة وللشعب السعودي الشقيق السلام واطراد التقدم.

AZERTAG.AZ : الرئيس الأذربيجاني يهنئ ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

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